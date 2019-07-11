Бывший посол США в Украине, а ныне директор Евразийского центра "Атлантического совета" Джон Хербст заявил о том, что президент России Владимир Путин произнес пустые слова, когда обвинял экс-главу США Барака Обаму в нарушении тайных договоренностей по Украине.

Об этом передает "Укринформ".

По словам Хербста, такая риторика Путина не имеет смысла, поскольку Россия в 2014 году пошла на прямую агрессию, а США начали наказывать ее санкциями и поддерживать Украину.

"Это трудно комментировать, потому что Путин не говорит, что обещал Обама. Что мы знаем точно, это то, что РФ захватила и аннексировала Крым и начала незадекларированную войну на Донбассе.

Обама неоднократно предлагал Путину отказаться от этой агрессивной политики, а затем принял меры в ответ на эту агрессию - санкциями, устранением России из "Большой восьмерки", а также военной поддержкой Украины", - отметил Хербст.

Ранее "Страна" сообщала, что Парубий внес в Раду законопроект об уголовной ответствености за отрицание принадлежности Украине Крыма и Донбасса.