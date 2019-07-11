Вечером в среду, 10 июля, поезд Интерсити "Киев-Львов" попал в ДТП на переезде перегона "Вершница - Новоград-Волынский" в результате чего пострадал водитель автомобиля, которого госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Из-за ДТП, которое произошло по вине водителя автомобиля, в пути задерживается поезд Интерсити + № 743 Киев - Львов. Случай произошел сегодня около 20.00 на переезде перегона Вершница - Новоград-Волынский", – сказано в сообщении на сайте "Укрзализныци" в среду вечером.

Как отметили в компании, при исправно работающей световой и звуковой сигнализации, запрещающих движение автотранспорта, водитель авто выехал на переезд и совершил столкновение с поездом.

"В результате инцидента пассажиры и поездная бригада не пострадали. Водителя машины забрала скорая помощь", – подчеркнули в пресс-службе.

Сообщается, что поезд получил повреждения, которые не позволяют ему двигаться по маршруту. Из Киева был отправлено аналогичный подвижной состав, в который будут пересажены пассажиры.

"Ориентировочное время задержки рейса - 3:00. "Укрзализныця" будет принимать все меры, чтобы сократить отставание от графика. Просим прощения за неудобства", – добавили в компании.

Ранее сообщалось, что в поезде Интерсити Киев - Одесса пассажир избил стюарда.

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