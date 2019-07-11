Большинство жителей Киева высказались за проведение досрочных выборов в киевский городской совет, а также хотят переизбрать мэра города.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической компанией Kantar, оказавшиеся в распоряжении "Страны".

Согласно данным социологов, идею проведения досрочных выборов в киевский городской совет поддерживает 69% населения Киева (полностью - 41%. скорее поддерживает - еще 28%).

Кроме того, досрочные выборы мэра Киева поддерживает 2/3 киевлян (66%, из которых 41% - полностью поддерживает, 25% - скорее поддерживает).

Напомним, киевский мэр Виталий Кличко заявил, что выступит за досрочные выборы городского головы, если в Верховной Раде примут решение разделить полномочия мэра и главы Киевской администрации

Ранее сообщалось, что на досрочных выборах лидируют "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа".

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