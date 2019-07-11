Во Львове неизвестный мужчина оставил 2-летнюю девочку в магазине. Об этом сообщает ТСН.

Продавцы, которые были заняты приемом товарами, не сразу заметили маленькую, которая сидела на коробках.

Правоохранители увезли ее в детский дом. А когда нашелся отец, выяснилось, что это не он забыл девочку в магазине.

"Мужчина с двухлетним ребенком что-то ест, затем просит пойти в туалет, но когда получает отказ, бросает девочку и уходит", - говорится в сюжете, где приводится видео с камер наблюдения.

"Он стоял тут, что-то девочке еще говорил, посадил ее на коробки и ушел прочь", - рассказывает удивленная продавщица.

Как стало известно позже, ребенок даже не умел держать ложку в руках, несмотря на почти трехлетний возраст.

Оказалось, что 29-летний отец девочки был неоднократно судим, а мать погибла.

Воспитывать ребенка помогала бабушка.

"Сообщений в социальные службы по данной семье не поступали ни от граждан, ни от соседей ", - говорят в полиции.

Выяснилось, отец пошел стричься и оставил дочь со знакомым под парикмахерской, а тот взял малую и куда-то повел.

Теперь горе-отец может забрать ребенка только после разрешения социальных служб.

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