Во Львове неизвестный отвел двухлетнего ребенка в магазин, пока отец девочки стригся. Видео
Во Львове неизвестный мужчина оставил 2-летнюю девочку в магазине. Об этом сообщает ТСН.
Продавцы, которые были заняты приемом товарами, не сразу заметили маленькую, которая сидела на коробках.
Правоохранители увезли ее в детский дом. А когда нашелся отец, выяснилось, что это не он забыл девочку в магазине.
"Мужчина с двухлетним ребенком что-то ест, затем просит пойти в туалет, но когда получает отказ, бросает девочку и уходит", - говорится в сюжете, где приводится видео с камер наблюдения.
"Он стоял тут, что-то девочке еще говорил, посадил ее на коробки и ушел прочь", - рассказывает удивленная продавщица.
Как стало известно позже, ребенок даже не умел держать ложку в руках, несмотря на почти трехлетний возраст.
Оказалось, что 29-летний отец девочки был неоднократно судим, а мать погибла.
Воспитывать ребенка помогала бабушка.
"Сообщений в социальные службы по данной семье не поступали ни от граждан, ни от соседей ", - говорят в полиции.
Выяснилось, отец пошел стричься и оставил дочь со знакомым под парикмахерской, а тот взял малую и куда-то повел.
Теперь горе-отец может забрать ребенка только после разрешения социальных служб.
Ранее "Страна" сообщала, что в житомирском роддоме с разницей в час невестка родила третьего ребенка, а свекровь - 14-го.
Также мы писали, как в Одесской области из больницы пропала двухлетняя девочка.