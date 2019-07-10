"Мы не черти". "Разбойник" Годунок объявил о походе к СБУ
Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого сегодня во время совещания президент Украины Владимир Зеленский назвал разбойником и выгнал из зала заседаний, заявил, что придет в СБУ для встречи с исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины Иваном Бакановым.
Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
"Приглашаю всех вас завтра в СБУ, Владимирская, 33, где я приду к Баканову, расскажу, кто я такой Годунок, и обязательно докажу, что граждане не черты. СБУ так СБУ", - заявил он в своем видеообращении.
Видео: Facebook/Ярослав Годунок
Напомним, в ходе мероприятия в Борисполе между главой государства и секретарем Бориспольского горсовета Ярославом Годунком началась перепалка, в результате которой Зеленский назвал Годунка разбойником и выгнал из зала заседаний.
Ранее сообщалось, что Годунок, которого грубо изгнал Зеленский, на выборах голосовал за Зе.