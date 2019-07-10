На студентку, которая ждала подругу из Польши в аэропорту "Киев", упал шкаф. Видео
В столичном аэропорту "Киев" на девушку упал шкаф, который перевозили сотрудники аэропорта.
Как говорится в сюжете ТСН, студентка ждала прилет подруги из Польши, как вдруг услышала грохот и резкую боль.
"В результате инцидента у девушки открытые переломы пальцев на ноге", - говорится в сообщении.
"Пока у меня действуют лекарства, я ничего не чувствую, а сначала вообще не понимала, что происходит вокруг", - рассказывает потерпевшая.
Пока девушка звонила матери прилетающей подруги, мимо рабочий перевозил на тележке шкаф.
"В какой-то момент слышно "бах", я поворачиваюсь и вижу шкаф у себя на ноге и кучу разбитого стекла", - описала происходящее девушка.
Ранее сообщалось, как в Киеве мужчина ворвался в квартиру девушки, избил ее и изнасиловал пальцами.
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