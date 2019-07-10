В среду, 10 июля, от остановки сердца умерла Анастасия Ковалева, которую в Запорожье поджег собственный жених.

Об этом сообщил журналистам запорожский активист Андрей Лукин, помогавший родителям девушки собирать деньги на лечение.

Как отмечается, после двух операций по пересадке кожи сердце девушки остановилось.

Мать пострадавшей Кристина Ковалева ранее сообщила, что позади операция по пересадки кожи: Насте снимали обожженную кожу и делали пересадку временной свиной.

Во время операции сердце девушки останавливалось, но врачам удавалось вернуть ее к жизни. Состояние расценивали, как стабильно тяжелое, у нее было обожжено 85 процентов кожи.

Напомним, что 3 июля в Запорожье ревнивый мужчина вылил на свою девушку зажигательную смесь и поджег ее, в результате чего пострадавшая получила 90% ожогов тела.

Позже в суде он рассказал, что не хотел этого делать, а лишь хотел запугать девушку, "чтобы укрепить отношения".