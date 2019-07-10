В городе Свалява в Закарпатской области бывшего президента Украины Петра Порошенко местные жители прогнали с его предвыборного митинга под крики "Гадьба", упрекая его в коррупционном скандале в "Укроборонпроме".

Соответствующее видео публикует Главред в YouTube.

"Ганьба! Ганьба! – скандировали люди. – Обокрал армию, всех обокрал!" – кричали люди.

Видео: YouTube/Главред

Как видно на записи, возмущенные украинцы перекрыли экс-президенту проход, кто-то даже пытался схватить его за пиджак. Порошенко от разъяренной толпы спасла охрана. А люди его криками в след обвиняли в воровстве, сопровождая нецензурной лексикой.

Как известно, Порошенко отправился на Закарпатье с предвыборным туром своей партии Европейская солидарность. Он посетил Мукачево, из Свалявы с позором был изгнан, а затем отправился в Хуст и планирует посетить Ужгород.

Ранее сообщалось, что Порошенко пообещал избивать людей, которые кричат ему "Ганьба" на митингах. "И они думают, что мы будем постоянно наблюдать, и чтобы нас преодолеть, достаточно заслать провокатора одного, который крикнет "Позор". В следующий раз по морде получите! Добро должно быть с кулаками", - сказал Порошенко.

Также мы писали, что Порошенко в Хмельницком также встретили криками "Ганьба!".