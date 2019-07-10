Одновременно четыре двойни родились в одном роддоме Херсона. Как сообщает ТСН, это 6 девочек и 2 мальчика.

"Врачи и мамы очень удивлены, ведь одновременно роды были незапланированные", - говорится в сюжете.

Чтобы сразу родилось столько двойнь в городе - медики не помнят.

Во всех четырёх случаях беременность наступила естественным путем. Как рассказала заведующая акушерским отделением Татьяна Ващенко, в двух случаях дети родились в срок, а в двух преждевременно и сейчас нуждаются в поддержке дыхания.

Для троих семейных пар новорождённые двойни - первенцы, а у одной мамы - это пятые роды.

У двух пар родились девочки, у двух других - разнополые двойняшки, которых еще называют "королевскими". Трое мам двойняшек имеют одинаковый возраст - 31 год, четвёртой маме - 33.

Ранее "Страна" рассказывала, как в житомирском роддоме с разницей в час невестка родила третьего ребенка, а свекровь - 14-го.

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