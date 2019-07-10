В среду, 10 июля, около 19:00 в Харькове было совершено нападение на кандидата в нардепы от "Оппозиционной платформы За жизнь" по 170-округу Дмитрия Святаша, который находился на встрече с избирателями по адресу пр. Тракторостроителей, 86б. Об этом сообщается на сайте Оппозиционной платформы.

Фото: zagittya.com.ua

Отмечается, что около 40 неизвестных в чёрной одежде, вооруженные ножами, кастетами, газовыми баллончиками, напали на парламентария. Нападавшие скандировали призывы физически уничтожить кандидата в народные депутаты. В результате Дмитрий Святаш получил ожоги рук и другие телесные повреждения. От применения слезоточивого газа пострадал не только кандидат в депутаты, но и люди, находившиеся рядом.

Как сообщается, судя по черному цвету флагов и одежды злоумышленников можно предположить, что нападающие являются представителями организации "Фрайкор".

В связи с нападением Святаш написал заявление в полицию.

Видео: YouTube/Оппозиционный Блок

Отмечается, что это уже второе нападение на Дмитрия Святаша в ходе избирательной кампании – 3 июля в центре Харькова на него напала толпа молодчиков.