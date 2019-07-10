В Киеве велосипедист сбил девочку и скрылся. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Девочка вместе с бабушкой и подругой переходила дорогу в подземном переходе, когда в нее врезался велосипедист. Мужчина скрылся с места происшествия. Ребенок сейчас в больнице, а велосипедиста разыскивает полиция.

"Все опухшее, вижу зубы вогнутые внутрь, а врачи говорят, зубов нет", - рассказывает мама пострадавшей.

"Я упала, меня бабушка несла за ручки, потом со мной плакала", - говорит девочка.

Бабушка маленькой рассказал, что они шли по переходу, как парень на велосипеде врезался в них на скорости. Она бросилась к внучке, а парень сел на велосипед и уехал. Даже не поинтересовался, что с ребенком.

Ранее "Страна" рассказывала, как под Одессой при пожаре погибли две годовалые и две двухлетние девочки, пока их матери напились во дворе.

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