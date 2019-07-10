Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола поддержал проект изменений в Регламент УПЛ, которые регулируют процедуру внедрения VAR. Об этом сообщается на официальном сайте УАФ.

В первом круге УПЛ сезона-2019/20 УАФ будет использоваться в режиме офлайн, чтобы протестировать оборудование и обучить арбитров.

Ожидается, что после получения необходимых разрешений от ФИФА и ИФАБ использование системы видеоповторов во втором круге турнира будет происходить в режиме онлайн.

Изначально VAR будет использоваться только на двух матчах УПЛ в каждом туре. Порядок определения данных матчей пока неизвестен – это может быть либо спортивный принцип, либо жребий.

Напомним, ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил о решении исполкома утвердить план расширения УПЛ.

Еще мы писали, что недавно в УПЛ определили лучших футболистов и тренеров минувшего сезона.