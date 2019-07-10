Глава МИД Украины Павел Климкин дал совет президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться с главой РФ Владимиром Путиным только в присутствии международных партнеров и друзей Украины.

Об этом Климкин заявил в эфире Громадского, комментируя заявление Зеленского о возможной встрече с Путиным.

Как подчеркнул министр, в данный момент в урегулировании ситуации на Донбассе и возвращении Крыма можно искать новый формат для переговоров, однако проходить они должны в присутствии западных партнеров.

"Я однозначно был бы за то, чтобы эта встреча состоялась вместе с нашими друзьями и партнерами. На них нужно полагаться. Иногда с ними непросто говорить, однако их поддержка в этой истории необходима. Какой это будет формат - Нормандский, Штаты, комбинация, ЕС - это можно обсудить. Но я однозначно советую Зеленскому встречаться с Путиным за столом с нашими друзьями и партнерами. Здесь ставлю мега-восклицательный знак", - добавил министр.

Как писала "Страна", телеканал бизнес-партнера Виктора Медведчука NewsOne и российский пропагандистский канал "Россия24" планировали провести телемост под названием "Надо поговорить".

Зеленский назвал анонсированный телемост дешевым пиар-ходом, который имеет целью разделить украинцев на два лагеря. А также он предложил Путину провести переговоры по ситуации на Донбассе в Минске в присутствии лидеров США, Франции, Германии и Великобритании.

В свою очередь в Кремле заявили, что рассмотрят предложение Зеленского о встрече с Путиным в Минске.

Как известно, Климкин представлял Украину в формате Нормандских переговоров (с участием представителей РФ, Франции и Германии), цель такого формата - урегулировать ситуацию на Донбассе.