Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил о решении исполкома утвердить план расширения УПЛ.

Об этом Павелко написал на своей странице в Facebook.

По его словам, изначально было два варианта расширения элитного дивизиона чемпионата Украины — постепенный и кардинальный.

В итоге исполком остановился на первом. В сезоне 2020/21 в УПЛ будут 14 команд, а с сезона 2021/22 - 16 команд. В настоящий момент борьбу в украинской Премьер-лиге ведут 12 клубов. Новичками в новом сезоне являются "Днепр-1" и "Колос".

"Отличная новость для всей футбольной Украины! Исполком УАФ принял решение об увеличении количества клубов-участников УПЛ в сезоне 2020/2021 до 14 команд, а в следующем сезоне - 2021/2022 - до 16 команд", - сообщил Павелко.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" информировала, что в УПЛ определили лучших футболистов и тренеров минувшего сезона.

Также мы рассказывали, что в марте НАБУ закрыло дело против Андрея Павелко.