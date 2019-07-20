В Минрегионе разработали новые изменения в государственные строительные нормы относительно проектирования и реконструкции гостиниц, передает Юрлига.

Соответствующие изменения в ДБН "Гостиницы" вступают в силу 1 октября этого года.

Отмечается, что министерство рекомендует в номерах всех новых и реконструированных гостиниц ввести вход исключительно по бесконтактным карточкам, а в номерах гостиниц категории *** и выше - дополнительно устанавливать системы охранной сигнализации.

Также изменения в ДБН предусматривают меры по защите от несанкционированного проникновения в:

монтажные распределительные шкафы и иные сооружения;

помещения и оборудование сетей связи;

сигнализации с помощью электронной системы контроля доступа и системы видеонаблюдения.

Помимо этого, из ДБН был убран ряд устаревших требований, которые предусматривают обязательную установку телефонов-автоматов, абонентских ящиков, театральных и железнодорожных касс, парикмахерских, торговых киосков, медпунктов в зданиях гостиниц.

Согласно изменениям в гостиницах должны быть проведены теле- и интернетсети, а по необходимости должны быть оборудованы отдельные помещения для организации проводного и беспроводного выхода в интернет, мобильной и телефонной связи, телевидения.

Кроме того, хозяевам отелей рекомендуют устанавливать в каждом номере не менее двух присоединительных устройств.

Ранее сообщалось, что для людей с инвалидностью оборудуют каждый десятый номер в гостиницах Украины.

Также мы писали, что в новых украинских гостиницах скоростной Интернет станет обязательным.