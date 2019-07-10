Не успела Европа отойти от аномальной жары, как в некоторых странах выпал аномальный по величине град. Так, в центральной Италии в районе побережья Адриатического моря выпали гигантские ледышки размером с апельсин. Об этом сообщает агентство ANSA.

Град выпал в коммуне Пескара, в регионе Абруццо. Из-за ран, нанесенных огромными градинами, 18 человек оказались в больничном отделе неотложной помощи. В больнице оказалась и беременная женщина с ранениями лица и головы. Сообщается, что пострадавшие получили ушибы головы и раны, им накладывают швы.

Фото: facebook.com/severeweatherEU

В одной из больниц Пескары при этом из-за непогоды сложилась критическая ситуация, так как водой залило первый этаж, из-за чего все операционные были вынуждены прекратить работу. Также водой залило парковочную площадку с около двумя десятками автомобилей сотрудников больницы. Сообщается, что уровень воды на площадке сейчас составляет 2 метра.

Видео: facebook.com

Кроме того, град нанес серьезный ущерб и самому городу Пескара: повреждены автомобили, выбиты стекла в окнах, пробиты крыши домов. От непогоды сейчас страдают северный регион Эмилия-Романья, центральный Абруццо и область Марке. В частности, ранее на севере Италии в области Романия пронесся ураган, который с корнями вырывал деревья, уничтожил десятки автомобилей и нанес убытки приморским городкам.

Видео: facebook.com

Но больше всего от стихии пострадал городок Морской Милан в провинции Равенна на побережье Адриатического моря. Здесь в результате урагана повалены сотни деревьев, разбиты автомобили, разрушены многие постройки на пляже, пострадали здания ресторанов. Сложная ситуация также в районе Римини, где сообщалось о локальных наводнениях после проливных дождей.

Видео: facebook.com

Напомним, что с четверга в Киеве объявлен желтый уровень опасности из-за града с грозами.

Также мы писали о том, что в Ровенской области выпал аномальный град размером с куриное яйцо.