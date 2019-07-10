Народный депутат Борислав Береза подтвердил факт совершения нападения на него в Киеве во время встречи с избирателями и сообщил, что нападавших уже задержали.

Об этом депутат сообщил на своей странице в Facebook вечером в среду.

"Так, чтоб не создавать напряжения и кипиша сообщаю, что нападавшие на меня задержаны, обезврежены и переданы в правоохранительные органы. По факту нападения возбуждено уголовное производство. Я жив, практически здоров. Глаза в норме. Уже. А еще я поел, но без кепки. И веду очередную придомовую встречу. Фотоотчет позже", - написал депутат.

Скриншот: Facebook/Борислав Береза

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве неизвестный мужчина распылил в лицо депутата слезоточивый газ во время встречи с избирателями.

"Приехав на вызов, правоохранители выяснили, что во время собрания с местными жителями к народному избраннику подбежал неизвестный и распылил в лицо аэрозольный средство. Правонарушителя остановила охрана потерпевшего, а полиция задержала его по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Сообщалось, что нападавшим оказался 44-летний местный житель. Имя пострадавшего отдел коммуникации полиции не раскрывает. Также имя нардепа не указывалось, но отмечалось, что им может быть Борислав Береза, который баллотируется в Раду от столичной Троещины.

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