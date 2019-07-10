В среду, 10 июля, валютные качели на межбанке завершились подорожанием доллара на 25 копеек, межбанк закрылся в рамках 25,85-25,89 грн/$, за последдние два дня инвалюта подросла в цене сразу на 32 копейки. Об этом пишет UBR.ua.

банкиры отмечают, что очень сильно сократились объемы торгов. На пике валютных распродаж в начале этой недели они переваливали за $300 млн, а сегодня скатились к $100 млн. На таких значениях покупка/продажа даже $10 млн способна резко двигать курс. Банкиры уверяют, что именно и произошло сегодня.

"Курс взлетел наверх на небольшом объеме - где-то на $20 млн. Думаю, сегодняшнее подорожание доллара связано с двумя факторами. Во-первых, со вчерашним решением Нацбанка по снятию лимитов на вывод дивидендов: оно вступило в силу сегодня и компании поспешили воспользоваться новой возможностью. Во-вторых, небольшим аукционом Минфина по размещению гривневых гособлигаций (чуть более 6 млрд. грн.), много заявок было отсеяно и на рынок не зашел доллар под них", - проанализировал ситуацию начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Его коллеги добавили еще несколько факторов. "Под дивиденды (для своих клиентов) валюту приобретали ПУМБ, УкрСиббанк и Приватбанк. А вот один из маркет-мейкеров рынка - Ситибанк - сегодня сначала продавал доллар, а затем вышел его скупать. Многие другие решили последовать его примеру вдогонку новому движению рынка - вышли закрывать позиции: покупали под это доллар", - рассказал финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

Еще финансисты считают, что на настроениях экспортеров (желании продавать валюту) негативно сказались негативные отчеты по налоговым сборам. "Также на ситуации на межбанке сказался рост спроса на подешевевшую валюту со стороны наличного рынка, который оперативно развернулся и опередил межбанк, в очередной раз вплотную приблизившись к отметке 26 грн/$", - отметил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Всего 6 факторов для подорожания доллара:

Отмена Нацбанком лимита на репатриацию дивидендов за границу. Небольшие объемы размещения Минфином гривневых гособлигаций. Покупки банками доллара под закрытие валютных позиций. Повышенный спрос на валюту на наличном рынке. Негативные ожидания экспортеров на фоне плохой бюджетной статистики. Низкая ликвидность валютного рынка.

Реакцию Нацбанка на происходящее сегодня приходилось угадывать. Открытых выходов регулятора на межбанке не было. Однако ходили слухи, что он продавал валюту через один из госбанков. Были это только слова или реальные сделки - точно неизвестно. Казначеи допускали провокации.

Наличный рынок двигался за межбанком без остановки. "Цены оптового рынка сегодня достигли 25,95-26,05 грн/$, хотя совсем недавно были ниже на 20 копеек, и доллар никому не был нужен", - заметил Невмержицкий.

В рознице наличные цены подрастали дважды за день: утром на 5 копеек и к вечеру - на 10. В конце дня средняя стоимость доллара на продаже людям находилась в рамках 25,90-26,05 грн/$. Минимальный ценник - на 25,83 грн/$, а максимальный - на 26,20 грн/$. Выкуп валюты у населения осуществлялся в рамках 25,40-25,95 грн/$.

Курс валют на черном рынке на вечер 10 июля:

Фото: ubr.ua

Как бы не поднимался курс доллара, финансисты не верят, что это станет долгосрочным трендом.

"Скорее всего, 11 июля межбанк будет открываться очень широко - в рамках 25,70-25,90 грн/$. Дальше все будут смотреть на поведение покупателей. Продавцы точно будут. Во-первых, экспортерам по-прежнему нужна гривна для работы. Во-вторых, иностранцы скоро начнут готовиться к новому аукциону Минфина по размещению очередной партии гособлигаций. В этот вторник может быть большой спрос на ОВГЗ, так как на следующей неделе может приниматься о снижении учетной ставки Нацбанка. В-третьих, на будущей неделе бизнес будет платить квартальный налог (на прибыль предприятий) и компаниям потребуется много гривны. Все понимают, что нацвалюта снова будет укрепляться", - подчеркнул Юрий Гриненко.

Прямо завтра финансисты ждут простых приемов от тех, кому потребуется доллар. "Самое простое: сначала раскачать рынок на снижение курса, а затем откупиться. То есть выбросить на продажу межбанку, скажем, миллионов двадцать долларов. А когда все поверят в новый тренд и начнется распродажа валюты, - откупить нужную сумму по более низкому курсу. Ничего противозаконного в этом нет. Нормативы НБУ позволяют банкам свободно торговать без обязательств в лимитах валютных позиций", - подчеркнул Василий Невмержицкий. Олег Куринной спрогнозировал на 11 июля торговлю в рамках 25,85-25,95 грн/$.

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