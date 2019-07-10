Кандидат от "Оппозиционного блока" по 183-му округу в Херсоне Анна Середа заявила о снятии своей кандидатуры в пользу кандидата от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Михаила Опанащенко. Об этом Середа сообщила на своей странице в Facebook.

"Я провела встречи на 183 округе и поговорила с херсонцами. Люди хотят МИРА и ждут от нас объединения. Я – Середа Анна – услышала своих избирателей и приняла для себя взвешенное, важное решение – поддержать достойного, опытного, эффективного и порядочного кандидата – Михаила Опанащенко", – написала Анна Середа.

По ее словам, сейчас настало время для объединения ради достижения общих целей.

"Пришло время объединяться. И объединяться нужно не ради личных амбиций, а ради украинцев, которые ждут настоящего мира и улучшения жизни", – заключила Анна Середа.

Скриншот: Facebook/Анна Середа

Ранее сообщалось, что 8 июля, на заседании Центральной избирательной комиссии были рассмотрены заявления кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах, выдвинутых партиями и в порядке самовыдвижения, об отказе баллотироваться на выборы в Раду 21 июля, в результате чего были отменены регистрации 17 кандидатов.

Также мы писали, что ЦИК отменила регистрацию еще 26 кандидатов от партии Ляшко, "Слуги народа" и Батькивщины.