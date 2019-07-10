Блогер Ctrl Shift Face, воспользовавшись технологией DeepFake, заменил лицо Джека Николсона на лицо Джима Керри в одном из отрывков культового фильма ужасов "Сияние" Стенли Кубрика. Видео было опубликовано на Youtube-канале Ctrl Shift Face 8 июля.

В течение двух дней ролик посмотрели более 919 тысяч человек. В комментариях пользователи поразились тому, как убедительно и пугающе выглядит замена.

За два дня ролик собрал 919 тысяч просмотров. В комментариях пользователи поражаются тому, насколько убедительно и пугающе выглядит результат замены. Некоторые также предлагают использовать DeepFake, чтобы заменить Джима Керри на Джека Николсона в комедии "Эйс Вентура".

DeepFake – это методика синтеза изображения человека, основанная на нейросети. Она используется для соединения и наложения существующих изображений и видео на исходные изображения или видеоролики. Ранее Ctrl Shift Face использовал нейросеть, чтобы заменить Арнольда Шварценеггера на Сильвестра Сталлоне в отрывке фантастического боевика "Терминатор 2".

Видео: YouTube/Ctrl Shift Face

Ранее сообщалось, что написанный нейросетью портрет впервые продали на аукционе Christieʼs за астрономическую сумму.

Также мы писали, что производители видеокарт научили нейросеть бороться с шумом на фотографиях.