Украина больше не входит в ТОП-20 стран мира, которые имеют самый высокий уровень инфляции. Об этом сообщает экспертная платформа Национального банка Украины (НБУ) на своей странице в сети Facebook со ссылкой на данные Госстата.

Согласно информации статистиков, инфляция в Украине в июне 2019 года в годовом выражении составила 9%, замедлившись с 9,6% в годовом выражении месяцем ранее. "С показателем 9% год к году наша страна занимает 22-24 позицию по этому показателю. При этом Украина остается государством с наибольшей инфляцией среди европейских стран", - отмечают эксперты НБУ.

В Нацбанке подчеркнули, что снижение цен в Украине в июне к предыдущем месяцу на 0,5% произошло впервые за 11 месяцев и было вызвано сезонным удешевлением овощей и яиц. Также на замедление общих темпов роста потребительских цен в Украине повлияло решение правительства изменить механизм установления цен на газ для населения.

Самая высокая в мире инфляция наблюдается в Венесуэле - 282972,8%. На второй месте Зимбабве с показателем 97,9%. В Аргентине, Южном Судане, Северной Корее и Иране инфляция в июне составила более 50%. Ближайшими соседями Украины в рейтинге самой высокой в ​​мире инфляции стали Малави, Сан-Томе и Принсипи и Эритрея.

Фото: facebook.com/NBUexpertplatform

Напомним, что в июне впервые за год потребительские цены в Украине снизились на 0,5%.

Также читайте о том, что правительство прогнозирует рост дефицита торгового баланса Украины в три следующих года.