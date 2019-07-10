В Бахмуте в Донецкой области медики выехали для вакцинации в СИЗО, где несколько заключенных заболели корью.

Об этом сообщил представитель уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский на своей странице в Facebook.

Фото: Facebook/Павел Лисянский

"После моего визита, уже утром я связался с и.о. директора департамента здравоохранения Донецкой ОГА, он мне сообщил, что знает о моем визите и данной проблеме, а также проинформировал меня, что в СИЗО выехала бригада медиков для вакцинации", - написал он.

Как рассказал Лисянский, ночью с 9 на 10 июля в службу уполномоченного по правам человека начали поступать многочисленные обращения родственников заключенных СИЗО №6 в г. Бахмут. Люди сообщали о непредоставлении медицинской помощи подследственным, у которых диагностировали корь.

Кроме того, как сообщают родственники одного из больных корью, его не перевели в медблок, а оставили в камере вместе со здоровыми подследственными.

Лисянский отметил, что вакцинация от кори в СИЗО не проводилась, "карантин объявлен в 9 камерах, за последние три дня симптомы кори обнаружили в четырех подследственных, источник вируса не обнаружено". В следственный изолятор направили бригаду медиков с вакциной.

Скриншот: Facebook/Павел Лисянский

Ранее сообщалось, что количество заболевших корью украинцев всего за неделю выросло на 63%.

Также мы писали, что в Украине заболели корью почти 1400 человек за неделю.