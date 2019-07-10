В сети появились снимки человека, похожего на президента Владимира Зеленского, который находится на куполе здания Верховной Рады и что-то снимает на телефон. Фото опубликовал блогер Михаил Голуб в Facebook.

"Зеленский записывает новое селфи-видео", - шутливо подписал снимки Голуб, намекая, что новый президент очень охотно делают селфи.

Фото: facebook.com

Кстати, эта пленарная неделя последняя в каденции Верховной Рады VIII созыва. Затем будет неделя работы в Комитетах, а потом, 21 июля – досрочные выборы.

Напомним, что Зеленский в Канаде сделал селфи с женой и Богданом у Ниагарского водопада.

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