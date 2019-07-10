Глава телеканала Игоря Коломойского "1+1" Александр Ткаченко, который баллотируется в Верховную Раду по списку "Слуги народа" под №9, может возглавить Киевскую горгосадминистрацию (КГГА).

Вероятное назначение может произойти уже на этой неделе, сообщает KV со ссылкой на двух компетентных источников.

"Уже в эту пятницу Владимир Зеленский назначит Александра Ткаченко главой КГГА. Также будут заменены все заместители, кроме двоих – Петра Пантелеева и Дмитрия Давтяна", – сказал источник, близкий к руководству Офиса президента.

По словам второго источника из списка "Слуги народа", он подтверждает эту информацию и сообщает, что представление Кабмина на назначение Александра Ткаченко главой КГГА до конца недели "должно быть у президента".

Отмечается, что сам Ткаченко пока не прокомментировал свое возможное назначение главой КГГА.

Как сообщается, имя Александра Ткаченко, как претендента на руководство КГГА и вероятного претендента на пост мэра Киева, циркулирует в столичных политических кругах около месяца. Пока непонятно, состоятся ли местные выборы в срок – осенью 2020 года, или осенью с.г. будут объявлены досрочные местные выборы. Также еще обсуждается, будут ли внеочередные местные выборы только в Киеве или по всей стране – в "Слуге народа" по этому поводу диаметрально противоположные мнения.

Напомним, Александр Ткаченко является генеральным директором телеканала "1+1", принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому. На внеочередных выборах в ВР Ткаченко баллотируется по списку "Слуги народа" под №9.

Отметим, действующий мэр Киева и глава КГГА Виталий Кличко, комментируя свою возможную отставку с поста главы КГГА, заявлял, что это незаконно и что в таком случае мэр и его команда будут инициировать внеочередные выборы Киевсовета и Киевского городского головы. В планы Кличко и его команды также входит создание исполкома Киевсовета, который заберет на себя большинство функций, которые сегодня, согласно закону "Про столицу Украины – город-герой Киев" выполняет КГГА.

Замглавы КГГА Петр Пантелеев курирует в столице вопросы благоустройства, ЖКХ и экологии. Замглавы КГГА Дмитрий Давтян курирует в Киеве вопросы транспорта и транспортной инфраструктуры (дороги и мосты), связи, а также торговли и предпринимательства. По информации KV, Давтян был назначен в КГГА не без вмешательства со стороны мэра Харькова Геннадия Кернеса, сын которого (Даниил Привалов) курирует работу коммунального объединения (КО) "Киевзеленстрой".

Ранее сообщалось, что гендиректора "1+1" Ткаченко заметили в ресторане с депутатом от БПП Третьяковым.