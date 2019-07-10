Сегодня, 10 июля, в центре Киева загорелся элитный автомобиль Maserati. Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в Facebook. Группа также разместила видео, как спасатели тушат горящее авто.

Пожар произошел около 16:00. "На бульваре Леси Украины по неизвестным пока причинам воспламенился Maserati. На месте уже работают спасатели ГСЧС. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Видео: facebook.com

Maserati - итальянская компания, производитель эксклюзивных автомобилей спортивного и бизнес-класса. Эмблемой компании является трезубец, элемент фонтана Нептуна в Болонье.

Напомним, что в Киеве дотла сожгли автомобиль главного редактора телеканала.

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