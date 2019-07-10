В Киевской местной прокуратуре № 3 сообщили о подозрении двум злоумышленникам, которые с применением физического насилия незаконно проникли в квартиру киевлянки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура столицы в среду.

Как установило следствие, двое злоумышленников, представляясь представителями частной фирмы, применяя физическую силу к потерпевшей, незаконно проникли в ее жилище, в котором она зарегистрирована на законных основаниях.

Когда женщина начала требовать от указанных лиц покинуть помещение, один из мужчин ударил ее в область туловища, в результате чего она получила телесные повреждения.

Согласно результатам расследования, преступникам было сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК Украины (незаконное проникновение в жилище с применением физического насилия), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Ранее сообщалось, что киевлянин отстреливался от коллекторов, высверливавших замки в его квартире .

Также мы писали, что коллекторы угрожали киевлянке отрезать руку дочери за долг дяди.