Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду снизился до 25,89 грн/$1 с 25,635 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 25,87-25,91 грн/$1, тогда как Нацбанк установил на 11 июля официальный курс 25,700474 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 10 июля снизился до 25,6612 грн/$1 с 25,4738 грн/$1.

Также Нацбанк установил официальный курс основных валют по отношению к гривне на четверг, 11 июля.

1 доллар США - 25,70047400 (+0,21129600);

1 евро - 28,83593200 (+0,27530800);

1 рубль - 0,40284000 (+0,00311000).

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