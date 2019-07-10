Энергоблок №4 ЧАЭС получит новый безопасный конфайнмент уже в этом году. Об этом заявил председатель государственного агентства по управлению Зоной отчуждения Виталий Петрук во время церемонии передачи конфайнмента Украине, передает Укринформ.

"Трудно переоценить ту помощь, которую получила Украина от международного сообщества. Объект, который в этом году будет введен в эксплуатацию, действительно уникально. Уникальна организационная структура того, как он строился, уникален опыт, который получили все стороны. Введение арки в эксплуатацию - это только начало работы, связанной с преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему", - сказал Петрук.

По его словам, также в стадии холодных испытаний находится Хранилище отработанного ядерного топлива-2.

"Приложим все усилия, чтобы уже в этом году перейти к горячим испытаниям хранилища - и смогли перейти к эксплуатации уже в следующем году, чтобы перевести 21 тыс. топливных сборок из ХОЯТ-1 на ХОЯТ-2", - отметил Петрук.

Как известно, НБК построили, чтобы накрыть объект "Укрытие" над энергоблоком №4 ЧАЭС. В ноябре 2016 года арка была приведена в проектное положение.

Контракт предполагает, что успешное завершение пробной эксплуатации НБК, которая продолжалась 72 часа и закончилась 25 апреля 2019 года, является началом гарантийного периода (этап опытно-промышленной эксплуатации), который продлится один год.

После завершения процесса приема-передачи объекта в целом, ЧАЭС получит лицензию и перейдет к эксплуатации комплекса НБК и демонтажа нестабильных конструкций "Укрытия".

Строительство НБК финансировалось из Чернобыльского фонда "Укрытие", который был создан в 1997 году за счет взносов 45 стран-вкладчиков и доноров. Общая стоимость НБК - €1,5 млрд. Из них €1,41 млрд - международная помощь, еще €105,9 млн - вклад Украины.

9 июля 2019 года в г. Киев состоялось заключительное заседание Ассамблеи вкладчиков фонда. Конструкция была построена компанией Novarka, консорциумом французских строительных компаний Vinci и Bouygues и субподрядчиками по всему миру, в состав которых входили и украинские компании.

Ранее сообщалось, что Введение в эксплуатацию конфайнмента на ЧАЭС перенесли на конец осени.

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