Цены на нефть продолжили подъем в среду после публикации данных Минэнерго США, указавших на большее, чем ожидалось, падение запасов топлива в стране на минувшей неделе. Об этом пишет Интерфакс.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 кв в среду составила $66,06 за баррель, что на $1,9 (2,96%) выше уровня предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $1,67 (2,89%) - до $59,5 за баррель.

Товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 9,5 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго США. Аналитики IHS Markit в среднем прогнозировали снижение показателя на 2,1 млн баррелей. Сокращение запасов нефти наблюдается четвертую неделю подряд.

Запасы бензина на минувшей неделе сократились на 1,5 млн баррелей, запасы дистиллятов выросли на 3,7 млн баррелей. Прогноз аналитиков предполагал снижение первого показателя на 400 тыс. баррелей и повышение второго - на 1,5 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 310 тыс. баррелей. Тем временем добыча нефти в США на прошлой неделе увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки, вернувшись к рекордному значению в 12,3 млн б/с.

Напомним, что в День независимости США цена на нефть упала, несмотря на снижение резервов.

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