Прокуратура Киева затребовала из Шевченковского райотдела полиции материалы уголовных производств, зарегистрированных по заявлениям корреспондента "Страны" Владислава Бовтрука о том, что 2 июля во время осуществления его журналистской деятельности на Майдане в Киеве на него напал и избил Алексей Цымбалюк, а в дальнейшем - высказывал угрозы убийством нашему коллеге в соцсети Facebook.

Об этом "Стране" сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Материалы истребовались для изучения", - сказала она.

Максимец уточнила, что в настоящее время орган досудебного расследования в делах, открытых по заявлению журналиста Бовтрука в отношении активиста Цымбалюка остается прежним.

"Последственность не менялась. После изучения их прокурорами материалы дела вернут в полицию", - резюмировала пресс-секретарь столичного надзорного ведомства.

Напомним, что уголовные дела по факту избиения и препятствования корреспонденту "Страны" при выполнении им служебных обязанностей (ч.2 ст.345-1 УК Украины), а также за высказанные ему угрозы убийством (ч.1 ст.129 УК Украины) со стороны "киллера Бабченко" ведет Шевченковское райуправление полиции Киева.

Ранее сообщалось, как профильный комитет Верховной рассматривал недавний инцидент с избиением журналиста "Страны". На это заседание были приглашены сотрудники Национальной полиции, однако они мероприятие так и не посетили.

Также мы писали, что за последнюю неделю зафиксировано сразу два факта нападений на корреспондентов "Страны" во время уличных акций в Киеве.