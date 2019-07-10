В Украине продолжатся холодные дни. Об этом на своей странице в соцсети написала синоптик Наталья Диденко.

"Прошлой ночью, например, в Карпатах было +5 +8 градусов. Брррр ... Где мой пуховик?

Да, это, конечно, горы, однако показатель красноречивый", - написала Диденко.

По ее словам, прохладная воздушная масса в Украине будет доминировать. Ближайшей ночью температура воздуха опустится до +8-14 градусов, в Карпатах местами +5-7 градусов. Днем ​​в большинстве областей ожидается +18-24 градуса, на Западе иногда даже +15-17 градусов (отображено на карте).

"Дожди с понятной только им периодичностью будут идти также почти повсеместно, разве что в центральной части и на юге будут вяло ли с солнечными прояснениями", - объсняет синоптик.

В Киеве 11 июля ожидается свежая и влажная погода - периодический дождь. Ночью +10-12 градусов, днем ​​+20-22 градуса.

"Понимая, что всех интересует справедливое летнее потепление, рискну и скажу, что, по предварительным прогнозам, надежда на возвращение шорт и голых плеч появится 20-22 июля. То есть, даже не в ближайшие, а в следующие выходные ожидается повышение температуры воздуха до +26-29, в южной части Украины до +28-32 градусов", - пишет Наталья Диденко.

Фото: facebook.com

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