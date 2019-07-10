Украинские власти предложили главному редактору радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову посетить главу портала РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского, который находится в СИЗО. По данным Интерфакса, в данный момент он едет туда.

"Мне предложили посетить Вышинского в СИЗО. Уже еду", - сказал "Интерфаксу" Венедиктов.

Ранее он сообщил, что передал президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо от матери Вышинского. Затем его попросил в течение часа подождать ответа. По словам Венедиктова, он не знает содержания письма, так как оно "личное".

Напомним, Вышинского задержали в май 2018 года. Его подозревают в госизмене по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины. Он был перевезен в Херсон, где 17 мая Херсонский горсуд избрал ему меру пресечения в виде ареста до 13 июля. Херсонский суд уже несколько раз продлевал Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения. В настоящее время в Киеве проходят заседания суда по делу Вышинского.