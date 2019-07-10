Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, которому разрешили посетить главреда портала РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского, передал президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо от матери содержащегося под стражей журналиста в Украине по делу о госизмене. Об этом Венедиктов сообщил Интерфаксу.

"Я вчера приехал в Киев, чтобы передать письмо матери Кирилла президенту Зеленскому. Сегодня я это сделал", - сообщил Венедиктов. По его словам, письмо ему передала жена Вышинского, с которой у главреда оказались общие знакомые.

"Они, видимо, памятуя о моей роли в деле (журналиста Ивана) Голунова, обратились ко мне с такой просьбой. Я, в свою очередь, нашел среди новой команды украинского президента знакомого и недавно он мне подтвердил, что адресат письмо получил", - уточнил Венедиктов. Он добавил, что в течение часа будет ждать ответ, о чем его уведомила украинская сторона. Венедиктов отметил, что не знает содержания обращения, так как это "личное письмо".

Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по части 1 статьи 111 (госизмена) Уголовного кодекса Украины, перевезли в Херсон где 17 мая Херсонский горсуд избрал ему меру пресечения в виде ареста до 13 июля. Херсонский суд уже несколько раз продлевал Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.

Напомним, что суд по делу Вышинского перенесли на 15 июля из-за неготовности прокуроров.