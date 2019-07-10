Обстрел автомобиля Вооруженных сил Украины в селе Гранитное - это попытка сорвать Минский процесс и поставить под угрозу возобновления переговоров в нормандской формате. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обстрел, под который попал автомобиль ВСУ, сообщается на сайте главы государства.

Уточняется, что инцидент произошел 10 июля на выезде из села Гранитное в сторону КПВВ "Гнутово". Стоявший неподалеку автомобиль председателя Донецкой ОГА не пострадал.

"Этот дерзкое нападение четко показал, кто именно на самом деле не хочет мира на Донбассе. Обстрел в Гранитном расцениваю как попытку сорвать Минский процесс и поставить под угрозу договоренность о возобновлении переговоров в нормандской формате. Но расчеты провокаторов не оправдаются. Наша приверженность дипломатическим решением - неизменная", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства поручил начальнику Генерального штаба - Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку максимально усилить активность подразделений ВСУ по выявлению и обезвреживанию диверсионных групп и мгновенно и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих.

Владимир Зеленский также выразил соболезнования семье воина, погибшего в автомобиле ВСУ, и пожелал скорейшего выздоровления раненому защитнику.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский отреагировал на обстрел санитарной машины на Донбассе.

Также мы сообщали, что умер военный медик из санитарной машины, обстрелянной в зоне ООС на Донбассе.