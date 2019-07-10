В Сумах женщина из пистолета расстреляла мужчину и его 15-летнюю дочь прямо в офисе. Фото и видео
Двое человек, в том числе 15-летняя девушка ранены в среду днем в результате открытой в центре города Сумы стрельбы, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
"Происшествие произошло сегодня. В центре Сум, по переулку Терезова, ранили двух человек, среди которых 15-летняя девушка. Сообщение об этом на линию "102" поступило в 13:35 от медицинских работников", - говорится в сообщении. Пострадавшие доставлены в больницу.
Фото: su.npu.gov.ua
На место происшествия выехали руководство областного управления и городского отдела полиции, следственно-оперативная группа. В полиции событие уже квалифицировали по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство) и предпринимают меры по розыску стрелка. Правоохранители просят сообщить в Сумской отдела полиции всех владеющих какой-либо информацией, которая может помочь следствию.
Фото: su.npu.gov.ua
Городской портал 0542.ua сообщает, что раненая девушка находится в тяжелом состоянии. Второй пострадавший – мужчина, он ранен в руку.
Пострадавшие - отец и дочь; в них из пистолета стреляла женщина. Произошло это в офисных помещениях на втором этаже здания по переулку Терезова.
Видео: youtube.com
Напомним, что под Сумами пограничники обстреляли машину из России.
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