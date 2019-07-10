Михаил Соколов, заместитель главы Всеукраинской аграрной рады, узнал о том, что его исключили из списка кандидатов партии "Слуга народа", из Телеграм-канала партии.

Об этом он заявил на пресс-конференции, которая прошла сегодня в информагентстве "Интерфакс-Украина".

По словам Соколова, причина исключения – ситуация с двойным гражданством. "Гражданство и паспорт Украины я получил в 2017 году, подписав декларацию, которая подразумевает автоматический отказ от гражданства РФ", – заявил Соколов, напомнив, что живет в Украине с 2005 года.

Также Соколов рассказал, что хотел отказаться от российского гражданства по законам РФ, но ему это не удалось. "Когда я подал прошение в Россию, то от них пришел ответ, что у меня есть налоговая задолженность в размере 30 рублей. Этот долг погасила моя мама, но я все равно остался в российском реестре", - объяснил Михаил.

По его словам, чтобы решить этот вопрос, ему нужно лично приехать в Россию, чего он сделать не может. При этом оспаривать решение партии "Слуга народа" Михаил Соколов не собирается. Однако будет подавать в украинский суд прошение для установления точной даты выхода из российского гражданства, чтобы прояснить для всех – является ли он гражданином РФ с точки зрения украинского законодательства.

"Никаких претензий к партии у меня нет, я прекрасно понимаю, почему они меня исключили. Но чтобы ни у кого не было сомнений относительно того, что я гражданин Украины, мы с адвокатами готовим прошение в украинский суд",- заявил Соколов.

В подтверждение своих слов он продемонстрировал свой украинский паспорт. В комментарии "Стране" Михаил Соколов также признался, что общался с руководством партии о своем исключении, но фамилии и содержание этого разговора решил оставить в тайне.

Ранее "Страна" подробно писала о том, кого и за что исключили из списка "Слуги народа".

Также сообщалось, что Коробкова заявила, что не покидала список "Слуги народа" по собственному желанию, а ее семье поступают угрозы.