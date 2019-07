10 июля в Киеве проходит второй день музыкального фестиваля Atlas Weekend 2019. Хедлайнер сегодняшнего дня - американская группа Black Eyed Peas. Они выступят на главной сцене последними. Black Eyed Peas выйдут на сцену после российской группы Little Big.

В Украине Black Eyed Peas были всего лишь раз, в 2006 году. Они выступили во Дворце спорта 7 июня в рамках европейского тура и представили в Киеве свой альбом "Monkey Business". Это был традиционно зрелищный концерт коллектива, во время которого они исполнили наиболее популярные хиты: "Hands Up", "Lets Get Retarded", "Shut Up", "Where Is The Love", "Pump It" и "Don't Phunk With My Heart".

Black Eyed Peas - 16-кратный номинант премии "Грэмми" и Brit Awards, обладатель самой престижной французской музыкальной премии - NRJ Music Award за лучший интернациональный альбом и целого ряда других престижных мировых музыкальных наград.

В 2011 году, после быстрого взлета и множества премий, хип-хоперы объявили о временном прекращении своей деятельности. Спустя 5 лет, в 2016 году, коллектив вернулся к активной концертной деятельности. Правда, вокалистка Fergie в коллектив не вернулась и решила продолжать сольную карьеру в новом проекте The Dutchess. На данный момент группа состоит из рэперов will.i.am, apl.de.ap и Taboo.

Напомним, Atlas Weekend продлится до 14 июля.

Как сообщала "Страна", 9 июля, в бесплатный день фестиваль побил рекорд посещаемости. В этот день киевский метрополитен продлил работу на час. Если обычно станция метро на ВДНХ закрывается в 23:55, то можно было успеть на метро - до 00:55. Таким образом, посетители фестиваля могли удобнее добраться домой после концерта.