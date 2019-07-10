10 июля появились сообщения о том, что на линии фронта, около села Гранитное (под контролем ВСУ) был расстрелян транспорт с украинскими военными. В результате один человек погиб и один ранен.

СМИ также сообщали, что ЧП произошло рядом с авто нового губернатора Донецкой области - Павла Кириленко. Позже у президента подтвердили, что глава области находился рядом в момент обстрела.

Сам Зеленский уже заявил, что это попытка сорвать минский процесс и переговоры в Нормандском формате - которые, впрочем, еще никто не готовит.

У сепаратистов же намекают, что кортеж обстреляли свои же. Мы собрали сообщения о том, что произошло у Гранитного.

В ООС о Кириленко умолчали

Штаб Операции объединенных сил почти сразу сообщил об обстреле, который произошел 10 июля возле прифронтового Гранитного в Донецкой области.

По данным штаба ООС, противотанковой ракеты пострадал грузовой автомобиль КрАЗ. В результате погиб один военный и второй получил ранения средней тяжести.

О губернаторе Павле Кириленко в сообщении ООС не упоминалось. Хотя на тот момент уже о его присутствии на блокпосту сообщали медиа и участники АТО.

"Сегодня, около 15:00 в районе южной окраины Гранитного вражеским ПТРК был поражен грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил. В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля один военнослужащий погиб. Еще один военнослужащий получил ранения средней тяжести.

Раненому военнослужащему оказана медицинская помощь. Проведена эвакуация пострадавшего в одно из медицинских учреждений", - говорилось в заявлении штаба.





Первые слухи о губернаторе

О том, что при обстреле присутствовал Павел Кириленко написал в комментариях к посту ООС ветеран АТО Борис Овчаров, который служил под Мариуполем.

Он заявил, что возле блокпоста у Гранитного ехала колонна из джипов, в одном из которых был губернатор. Она остановилась, и в этот момент боевики из ПТР выстрелили по грузовику, поскольку он был самый большой в колонне.

"Час назад под Гранитным, Тельмановский боевой район. У стелы авто полуторка. Там наш последний блокпост. Из ПТУРа обстреляли колонну, где ехал председатель ОГА Паша. Один военный 200. Все обосранные. Показуха для губернатора закончилась гибелью бойца. Кто ответит за это?

Уточнение: Там они колонной на джипах ехали. Колонной целой. И встали посмотреть. А стрельнули те в грузовик, потому что он самый большой в колонне был", - пишет Овчаров.

По данным же телеграм-канала The Newsroom, под обстрел попал не грузовик с военными, а машина самого Кириленко, который ехал в сопровождении еще одного авто, чтобы сделать осмотр на линии фронта.

По предварительной информации этого источника, в результате обстрела из ПТРК, пострадала именно машина сопровождения, погиб один человек и один ранен. Сам Кириленко отделался испугом. И якобы свою поездку со штабом ООС он даже не согласовывал.

"Источники сообщают нам, что сегодня на линии фронта боевики расстреляли машину вновоназначенного Зеленским и его "международными эйчарами" председателя Донецкой ВГА Павла Кириленко. Произошло это якобы после того, как Кириленко, без согласования с командованием ООС поехал двумя машинами (одна его, одна - сопровождение) осматривать "просторы вселенной". По предварительной информации, в результате обстрела - в машине сопровождения 1 погибший и 1 ранен. По информации от других источников, боевики попали с ПТРК не в личный конвой Кириленко, а в Краз с военными ВСУ. Произошло это около г.Гранитное. Эти источники также подтверждают 1 погибшего, но говорят, что раненых 2. В машине Кириленко - все живы. Лично он - живой, но испуганный. Что и не удивительно. Продолжаем уточнять детали", - сообщил телеграм-канал The Newsroom.

Параллельно сепаратисты, также сообщили об обстреле машины Кириленко в Гранитном, намекая на то, что его могли совершить с украинской стороны.

Так, "депутат Народного совета ДНР" Владислав Бердичевский в соцсетях сообщил, что "на оккупированной территории (имеется в виду подктрольная ВСУ часть Донбасса - Прим.Ред.) была обстреляна автоколонна с губернатором Донецкой области Павлом Кириленко".

По его данным, один украинский военный погиб, один ранен. Сам Кириленко не пострадал.

Подтверждение от Зеленского

На сайте президента через три с половиной часа после обстрела появилась реакция Владимира Зеленского. В официальном сообщении говорится, что обстрел автомобиля ВСУ в Гранитном - это попытка сорвать Минский процесс. При этом о том, у президента подтвердили, что рядом в авто находился Павел Кириленко, но он не пострадал.

"Это дерзкое нападение четко показало, кто именно на самом деле не хочет мира на Донбассе. Обстрел в Гранитном расцениваю, как попытку сорвать Минский процесс и поставить под угрозу договоренность о возобновлении переговоров в нормандском формате. Но расчеты провокаторов не оправдаются. Наша приверженность дипломатическим решением - неизменна", - заявил Владимир Зеленский, комментируя обстрел.

"Автомобиль председателя Донецкой ОГА, стоявшей неподалеку, не пострадал. Инцидент произошел 10 июля на выезде из села Гранитное в сторону КПВВ Гнутово", - уточнили в Администрации президента.

Президент поручил начальнику Генштаба - Главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку максимально усилить активность подразделений ВСУ по выявлению и обезвреживанию диверсионных групп и жестко реагировать на любые попытки вооруженных провокаций против мирных граждан и военнослужащих.

Зеленский также выразил соболезнования семье военного, погибшего в автомобиле ВСУ, и пожелал выздоровления раненому.