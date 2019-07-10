10 июля в районе южной окраины Гранитного на Донбассе враждебным ПТРК был поражен грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

"В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля один военнослужащий погиб. Еще один военнослужащий получил ранения средней тяжести", – говорится в сообщении. Отмечается, что раненому военнослужащему была оказана медицинская помощь, он был эвакуирован в одно из медицинских учреждений.

При этом Telegram-канал The Newsroom сообщает, что под обстрел попало авто из колонны, в которой передвигался председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко без согласования командования. Сам он не пострадал.

"Источники сообщают нам, что сегодня на линии фронта боевики расстреляли машину новоназначенного Зеленским и его "международными эйчарами" председателя Донецкой ВЦА Павла Кириленко", -пишет канал. По его данным, произошло это якобы после того, как Кириленко, без согласования с командованием ООС поехал двумя машинами (одна его, одна - сопровождение) осматривать "просторы вселенной".

"В результате обследования-в машине сопровождения 1 погибший и 1 ранен. В машине Кириленко - все живы. Лично он - живой, но испуганный. Что и не удивительно. Детали будем обновлять по мере поступления", - резюмируется в сообщении.

Скриншот: t.me/The_Newsroom

Напомним, что известная волонтер сообщила о росте числа погибших и раненых на передовой в последние дни.

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