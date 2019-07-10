В среду, 10 июля, в украинских Карпатах выпал снег. Об этом сообщает пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

Отмечается, что по состоянию на 14:05 10 июля на горе Поп Иван было облачно, шел снег с дождем. Порывы ветра достигали 7-8 м/сек, а температура воздуха составляла +3 градуса.

При этом снег также выпал в румынских Карпатах - на горе Петрос. Это первый случай, когда снег там выпадает в июле.

"Низкая температура во вторник вечером и в среду принесла первый снег на высочайшую горную вершину в Борше, я думаю, были нулевые температуры. Вершина была белой. 15 лет назад в августе был снег на горе, но не в июле", - цитирует мэра Борша Сорина Тимиша "Европейская правда".

Скриншот: Facebook/ Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Напомним, синоптик рассказала, что сентябрьская свежесть среди июля задержится в Украине.

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