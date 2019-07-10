Известного испанского певца Хулио Иглесиаса на днях официально признали биологическим отцом 43-летнего Хавьера Сантоса. Об этом сообщает France 24.

Уточняется, что этому предшествовала 30-летняя битва вокруг установления отцовства. Один из судов Мадрида постановил, что 75-летняя звезда является отцом 43-летнего испанца.

В 2017 году Сантос заявил, что результаты ДНК-теста, которые Иглесиас отказывался делать, подтверждают его версию, и пообещал доказать это в суде, что в результате и получилось. При этом у Иглесиаса есть 20 рабочих дней для обжалования решения суда.

Хавьер Сантос с матерью Марией Эдите Сантос. Фото: facebook.com

Сообщается, что матерью Хавьера Сантоса, который родился в 1976 году, является португальская танцовщица Мария Эдите Сантос, с которой у Иглесиаса были кратковременные отношения. В то время певец состоял в браке с журналисткой и моделью Исабель Прейслер, матерью Энрике Иглесиаса.

Известно, что кроме Сантоса, у Иглесиаса еще восемь детей. Трое появились в браке с Прейслер, а еще пятерых родила модель нидерландского происхождения Миранда Рейнсбургер.

Ранее "Страна" писала о том, что Хулио Иглесиас, благодаря тесту ДНК, узнал что у него девять детей.

Также мы сообщали, что стали известны результаты анализа ДНК Сальвадора Дали на отцовство.