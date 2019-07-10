Украина может к началу августа подписать контракт с "Газпромом" на прямую поставку газа в Украину. Об этом заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко на встрече с премьер-министром РФ, лидером "Единой России" Дмитрием Медведевым в среду в Москве, пишет Интерфакс.

"Мы уже готовы на начало августа к подписанию прямого контакта между потребителями Украины и "Газпромом", который даст существенное снижение стоимости газа для нашей экономики", - сказал Бойко.

В свою очередь глава политсовета украинской партии Виктор Медведчук заявил после встречи, что она прошла со стороны РФ в представительском составе и на ней обсуждались вопросы мирного урегулирования, в том числе необходимость выполнения Минских соглашений, а также экономические вопросы. Видео с заявлением Медведчука выложил Telegram-канал Меркури.

Видео: t.me/imerkouri

Премьер России Медведев на встрече выступил за восстановление межпартийного диалога. На встрече в штаб-квартире "Единой России" Медведев заявил, что "он с коллегами симпатизирует идеям, которые озвучиваются "Оппозиционной платформой - За жизнь" и желают этой партии "максимальных успехов". При этом он констатировал, что межпартийный диалог между двумя странами был прерван. "Всячески поддерживаем намерение "Оппозиционной платформы" диалог восстановить", - сказал Медведев.

Напомним, что в Москве началась встреча премьера РФ Медведева с Бойко и Медведчуком.

До этого в "Оппозиционной платформе" заявили, что отмена запрета на транзит украинских товаров через Россию произошла после встречи Бойко и Медведчука с Медведевым.