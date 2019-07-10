Канцлер Германии Ангела Меркель после того, как ей третий раз за месяц стало плохо во время официального мероприятия, заявила, что о ней не нужно беспокоиться. Об этом пишет Reuters.

"Я в порядке, вам не стоит за меня беспокоиться", - сказала канцлер Германии.

Меркель добавила, что уверена в своей способности и дальше выполнять обязанности канцлера, и подчеркнула, что интересующимся ее здоровьем должно быть достаточно ее мнения. На пресс-конференции она вела себя спокойно, улыбалась и говорила без запинок.

Напомним, Меркель стало плохо 10 июля во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

Также мы писали, что подобный инцидент с канцлером ФРГ произошел утром 27 июня в берлинской резиденции президента Германии, где состоялась церемония официального вступления в должность нового министра юстиции Кристине Ламбрехт.

Кроме того, Меркель дрожала на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.