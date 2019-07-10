"Не стоит за меня беспокоиться". Меркель прокомментировала третий за месяц приступ дрожи
Канцлер Германии Ангела Меркель после того, как ей третий раз за месяц стало плохо во время официального мероприятия, заявила, что о ней не нужно беспокоиться. Об этом пишет Reuters.
"Я в порядке, вам не стоит за меня беспокоиться", - сказала канцлер Германии.
Меркель добавила, что уверена в своей способности и дальше выполнять обязанности канцлера, и подчеркнула, что интересующимся ее здоровьем должно быть достаточно ее мнения. На пресс-конференции она вела себя спокойно, улыбалась и говорила без запинок.
Напомним, Меркель стало плохо 10 июля во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.
Также мы писали, что подобный инцидент с канцлером ФРГ произошел утром 27 июня в берлинской резиденции президента Германии, где состоялась церемония официального вступления в должность нового министра юстиции Кристине Ламбрехт.
Кроме того, Меркель дрожала на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.