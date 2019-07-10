Блогер и самые известный порохобот Украины Мирослав Олешко, ранее активно поддерживающий политику экс-президента Петра Порошенко и постоянно выступавший с критикой в своих блогах в Facebook и YouTube в адрес Владимира Зеленского, вдруг выпустил ролик, в котором хвалит нынешнего президента за троллинг Владимира Путина.

Комментируя видеообращение главы страны касательно анонсированного телемоста между украинцами и россиянами, который организовывают NewsOne и "Россия 1", Олешко отметил: "видеообращение Владимира Зеленского было абсолютно удачным, мне оно понравилось, он постарался вещать на две аудитории - проукраинскую и пророссийскую, и довольно отлично троллянул Путина".

Фрагмент слов о Зеленском - на 5:25. Видео: YouTube/OLESHKO

Напомним, в своем видеобращении 8 июля Зеленский обратился к Владимиру Путину.

"Надо поговорить. Давайте обсудим, чем Крым и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место: думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас в Минске. Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить. Ведь надо же поговорить, правда?" - отметил президент Украины.

Ранее сообщалось, что Олешко и другие порохоботы основали политическую платформу "Движение 25%".

Также мы писали, что на Майдане в дыму националисты и порохоботы протестуют против регистрации Шария и Клюева на выборах в Раду.