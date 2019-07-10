В четверг, 12 июля, в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла и Касперовской иконы Божией Матери, в Одессе пройдет масштабный крестный ход, который возглавит митрополит Одесский и Измаильский Агафангел. Об этом сообщается на странице Центра информации УПЦ в соцсети.

Уточняется, что торжества начнутся в 07?00 в Свято-Успенском кафедральном соборе с акафиста перед чудотворной Касперовской иконой Божией Матери. Затем, около 10:00, после Божественной литургии начнется общеепархиальный крестный ход с Касперовской иконой и другими святынями. Планируется, что верующие УПЦ пройдут по улицам Одессы к Спасо-Преображенскому кафедральному собору.

На Соборной площади будет совершен торжественный молебен о мире в Украине и процветании Одессы.

В сообщении говорится, что Касперовская икона Пресвятой Богородицы попала в Украину из Трансильвании (ныне территория Румынии), откуда ее в конце XVI века привез серб, поселившийся в Херсонской губернии. Икона передавалась по наследству от родителей детям, пока в 1809 году не стала собственностью помещицы Касперовой.

К тому времени Касперовская икона Богородицы обветшала, и живопись на ней просматривалась слабо. В феврале 1840 года помещица Касперова слезно ночью молилась перед иконой Божией Матери и вдруг увидела, как лик Богородицы просветлел, и икона обновилась.

С тех пор от Касперовой иконы стали происходить исцеления, и народ признал ее чудотворной. С 1852 года по просьбе жителей Херсона каждый год на праздник Вознесения Господня Касперовскую икону Божией Матери стали приносить в городской собор.

Во время Севастопольской войны 1853–1855 годов при осаде Одессы неприятельским флотом жители города крестным ходом принесли чудотворную икону из Касперова в город, и Одесса осталась невредимой.

С 1918 года чудотворный образ пребывал в Спасо-Преображенском соборе постоянно. В 1936 году после уничтожения собора Касперовскую икону перенесли в Успенский собор, который стал кафедральным. Чудотворный образ Касперовской иконы Пресвятой Богородицы находится в нем и сейчас.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что крестный ход в Киеве собрал не менее четверти миллиона верующих.

Также мы сообщали, что УПЦ пожаловалась в Совет ООН по правам человека на захват храмов и дискриминационные законы в Украине.