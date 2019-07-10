Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что в НСЖУ считают запугиванием вызов на допрос в Генпрокуратуру журналиста телеканала NewsOne из-за намерения провести телемост с российским государственным телеканалом Россия 24.

Об этом он написал в комментарии к посту Василия Голованова в социальной сети Facebook, который получил повестку на допрос в ГПУ за 24 минуты до назначенного для явки времени.

"Держитесь! Этот допрос - это реально форма запугивания, а не попытки прояснить ситуацию. Нынешняя ГПУ не защитила ни журналистов, ни медиа от атак - доверия нет", - написал Томиленко.

Скриншот: Facebook/Сергей Томиленко

Как сообщалось Нацсовет по телевидению назначил внеплановую проверку NewsOne. Ранее в ГПУ заявили, что бенефициары NewsOne причастны к финансированию оборонного комплекса России.

Президент Владимир Зеленский считает, что анонсированный NewsOne телемост с телеканалом "Россия", - пиар-ход перед выборами. Также Президент обратился к журналистам телеканала, напомнив, что они - четвертая власть, а не собственность владельцев канала.