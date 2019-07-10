Во Львовской области загорелся Возле села Подмонастырь в, пассажиры пытались сами ликвидировать огонь, но у них это не получилось. Об этом сообщил один из пассажиров, Александр Кириленко, в Facebook в среду, 10 июля.

По его данным, поезд выехал на 1,5 часа раньше, чем было положено по расписанию. Возгорание произошло на отрезке Ходоров-Львов перед остановкой возле села Подмонастырь. Загорелся локомотив и пассажирам пришлось его тушить самим. Огнетушители не помогли, и мужчины набирали воду в ближайшем пруде и заливали огонь. Их усилия были напрасными, и огонь иногда даже показывался из окон. В течение 5-10 минут прибыла пожарная бригада и скорая помощь из села Биберки, а также пожарный КамАЗ из Львова, и совместными усилиями они смогли ликвидировать пожар. Вскоре на место происшествия прибыла другой локомотив, но задержки избежать не удалось - поезд, который должен был прибыть во Львов в 19:45, приехал на станцию в 21:32.

Фото: facebook.com

Видео: facebook.com

Напомним, что пассажиры рельсового автобуса Львов-Киверцы пожаловались, что ехали три часа без света и туалета.

Также мы писали о том, что во Львовской области по непонятным причинам сгорел электровоз.