Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, который обозвал президента Владимира Зеленского хамом и грозит подать на него в суд после того, как тот назвал его разбойником и выгнал с совещания, на выборах главы государства голосовал именно за Зеленского.

Об этом стало известно из публикации на его странице в соцсети от 21 апреля 2019 года. Годунок обнародовал фото, на котором он запечатлен со своими детьми на избирательном участке.

"Проголосовал за будущее моих детей, за процветающую Украину и честного ПреЗЕедента", - подписал фото автор поста.

Фото: facebook.com/ Ярослав Годунок

Причем Ярослав Годунок горячо отстаивал свой выбор в комментариях.

Скриншот: facebook.com/ Ярослав Годунок

Напомним, что перепалка между Зеленским и Годунком возникла во время обсуждения проблем Бориспольской Центральной районной больницы. Зеленский заявил, что райадминистрация, обладминистрация, мэр и директор больницы должны были договориться и вместе решить существующие проблемы медучреждения. Тогда в разговор вмешался секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок. Зеленскому не понравилось, что тот выкрикнул с места. После этого Зеленский в довольно резкой форме потребовал от чиновника выйти из зала и назвал его разбойником. Перед этим Зеленский процитировал присланную на телефон информацию о причастности Годунка к разбою.

В свою очередь Ярослав Годунок заявил "Стране", что намерен подать в суд на президента Владимира Зеленского.