Во вторник, 9 июля, состоялся конкурс на должность главы Государственного Управления Делами (т.н. ДУСя - прим.ред.). На нем был объявлен победителем и.о. руководителя Сергей Борзов.

Адвокат Алексей Шевчук, который также принимал участие в конкурсе, считает, что конкурс был сфальсифицирован в пользу победителя.

Он передал "Стране" свое видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором указал на некоторые факты из биографии Борзова.

"Сегодня я восторженно посмотрел видео, как вы выгнали чиновника в Борисполе, сказав, что у него какие-то уголовные правонарушения в биографии присутствуют. Вчера я был участника конкурса на главу управления вашими делами, в котором я победил бы, если бы люди из вашего - я надеюсь, что это не так, - окружения помогли комиссии вчерную протащить господина Борзова, у которого тоже есть уголовные дела в НАБУ, как победителя конкурса. Пожалуйста, разберитесь", - обратился Шевчук к президенту Владимиру Зеленскому.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в июне уволил Ивана Куцика с должности руководителя Государственного управления делами.

Также мы публиковали результаты первого теста на конкурс главы ДУСи.