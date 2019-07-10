36% жителей Украины задумывались о том, чтобы переехать жить в другую страну. Такие данные показал опрос социологической группы "Рейтинг", проведенный 12-23 июня.

Интересно, что месяцем раньше, в мае, задумывавшихся об эмиграции было больше на 2%. А вот чуть меньше года назад таких людей было 28%.

Данные опроса "Рейтинга"

Социологи также выяснили зависимость между желанием уехать за границу для поисков работы, регионом проживания, возрастом, политическими предпочтениями и активностью на выборах. Оказалось, что больше всего об эмиграции задумываются на западе страны - 41%, люди от 18 до 35 лет (60%), а также сторонники "Голоса" и "Слуги народа" (по 41%). Подумывающих об отъезде особенно много в группе тех, кто не голосует на выборах (47%).

Данные опроса "Рейтинга"

Что касается стран, куда украинцы хотели бы уехать, то в их списке лидируют Польша (46%), Германия (30%) и Чехия (25%).

Опрос проводился по всей Украине, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, методом личного интервью у респондентов дома. В нем приняли участие 2400 человек старше 18 лет.

Ранее "Страна" писала, кого украинцы поддерживают среди новых назначенцев Зеленского.

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